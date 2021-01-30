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В Карелии трое человек скончались от COVID-19 за сутки

Новости. Общество
09:22, 31 Января 2021
фото: © REUTERS / Andrew Kelly
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Оперштаб карельского правительства сообщил информацию о новых жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщают в оперативном штабе.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель деревни Вилга 1959 года рождения и житель поселка Марциальные воды 1942 года рождения, в больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска 1936 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным, число граждан, скончавшихся от коронавируса с начала пандемии в Карелии, достигло 230 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки.

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