В Карелии трое человек скончались от COVID-19 за сутки

Оперштаб карельского правительства сообщил информацию о новых жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщают в оперативном штабе.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель деревни Вилга 1959 года рождения и житель поселка Марциальные воды 1942 года рождения, в больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска 1936 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным, число граждан, скончавшихся от коронавируса с начала пандемии в Карелии, достигло 230 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки.