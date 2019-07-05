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Новости. Экономика
11:39, 05 Июля 2019
фото: Один из последних по времени проектов - жилой комплекс на пересечении улицы Калинина и проспекта А.Невского

В Карелии у застройщика жилья арестованы имущество и счета

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Арбитражный суд Карелии ввел процедуру наблюдения в отношении АО "Крупнопанельное домостроение" - старейшего застройщика жилья и социальных объектов в Карелии.

В судебном заседании представитель компании пояснила, что у "КПД" имеется кредиторская задолженность на сумму более 14 млн рублей, в том числе задолженность на сумму 4,8 млн рублей. взыскана судебными актами, вступившими в законную силу. Расчетный счет и имущество компании арестованы.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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