В Карелии ушел в отставку глава Беломорского района

Михаил Третьяков возглавлял муниципальное образование менее двух лет.

Глава Беломорского района Михаил Третьяков сложил с себя полномочия руководителя муниципального образования. Свою отставку господин Третьяков никак публично не прокомментировал.

Напомним, он был избран депутатом совета Беломорского городского поселения 9 сентября 2018 года в качестве кандидата от партии "Единая Россия", а 27 сентября возглавил Беломорский муниципальный район.

В 2019 году Михаил Третьяков стал финалистом регионального конкурса "Лидеры Карелии". Темой его конкурсного проекта было "Повышение эффективности работы органов местного самоуправления посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий".

"Меня вдохновляет на работу надежда на то, что завтра будет лучше, чем вчера, и что от результатов работы сегодня обязательно что-то изменится в лучшую сторону!" – признался господин Третьяков во время конкурса. Однако Беломорским районом "лидер Карелии" руководил менее двух лет.