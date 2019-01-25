В Карелии ускорился рост промышленности

Рост промышленного производства в Карелии по оперативным данным Карелиястата в 2018 году составил 2,9% по сравнению с 2017 годом – это на 0,5% выше темпов роста 2017 года.

Увеличились показатели в обрабатывающих производствах – на 7,6%; водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,6%; в сфере добычи полезных ископаемых – на 0,8%.

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