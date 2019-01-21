В Карелии увеличат финансирование на решение жилищных проблем населения

Власти Карелии намерены увеличить в 2019 году финансирование ряда статей бюджета, в которых определены мероприятия по улучшению жилищных условий населения.

Это следует из проекта изменений в бюджете республики на 2019 год, который внес в парламент глава Карелии Артур Парфенчиков.

В числе предлагаемых поправок - увеличение ассигнований на создание инфраструктуры земельных участков многодетным семьям на 75,2 млн рублей, увеличение суммы выплат на улучшение жилищных условий семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, на 8,6 млн рублей.

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