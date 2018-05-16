В Карелии увеличат финансирование учреждений образования и здравоохранения

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Карелия получила дополнительные средства из федерального бюджета на увеличение мест в детских садах, строительство амбулаторий и другие мероприятия по развитию учреждений образования и здравоохранения.
Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджет Карелии на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.
На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях в 2018 году планируется направить более 149 млн. рублей, в 2019 году – еще 327,9 млн. рублей.
Сколько денег и на какие цели планируется отправить в медучреждения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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