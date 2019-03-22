В Карелии увеличился список сфер бизнеса, которым компенсируют проценты по кредитам

Парламент Карелии 22 марта принял законопроект о введении 12 новых мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе, о расширении круга предприятий, которым будут компенсироваться проценты по кредитам.

Как сообщила заместитель министра экономического развития республики Янина Свидская, льготное кредитование – одна из самых востребованных мер поддержки бизнеса, но до сих пор проценты по кредитам компенсировались лишь для тем фирмам, которые инвестируют в новые проекты. Принятый парламентом законопроект отменяет это ограничение и гарантирует компенсацию за счет бюджета затрат на выплату процентов почти всем категориям малого и среднего бизнеса.

Также Свидская перечислила другие меры поддержки бизнеса, которые предусмотрены новым законопроектом.

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