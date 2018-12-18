В Карелии при столкновении автомобилей погибли 25 человек

За год в Карелии произошло 255 ДТП, причиной которых стало столкновение, сообщили в ГИБДД Карелии.

Одним из наиболее опасных видов дорожных аварий является столкновение. С начала года на дорогах республики в результате 255 столкновений 25 человек погибли и 404 человека получили травмы.