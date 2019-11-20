В Карелии в училище олимпийского резерва отремонтируют канализацию за 13 млн рублей

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по капремонту дренажной канализации с дождеприемниками в здании Ледового дворца в Кондопоге.

Заказчиком выполнения работ выступает "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге".

Подрядчик должен выполнить работы по капитальному ремонту дренажной канализации с дождеприемниками в здании "Ледовый дворец/Спортивный комплекс", расположенном в Кондопоге по адресу: ул. Строительная, д. 2.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".