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Новости. Экономика
14:20, 20 Ноября 2019
фото: пресс-служба правительства РК

В Карелии в училище олимпийского резерва отремонтируют канализацию за 13 млн рублей

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На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по капремонту дренажной канализации с дождеприемниками в здании Ледового дворца в Кондопоге.

Заказчиком выполнения работ выступает "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге".

Подрядчик должен выполнить работы по капитальному ремонту дренажной канализации с дождеприемниками в здании "Ледовый дворец/Спортивный комплекс", расположенном в Кондопоге по адресу: ул. Строительная, д. 2.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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НКВД
2019-11-20 14:52:36
Нормально так . А в Суоярви так ничего и не отремонтировали , всё течёт где угодно , куда угодно .
zanoza
2019-11-20 15:29:12
НКВД, да и в Петрозаводске городская канализация уже не справляется, так как новые дома строятся, а канализация древняя ,не рассчитана на дополнительные нагрузки. Водоканал не успевает прочищать канализационные колодцы и городские канализационные магистрали. Будет и у нас как в Суоярви!
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