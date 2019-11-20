14:20, 20 Ноября 2019
В Карелии в училище олимпийского резерва отремонтируют канализацию за 13 млн рублей
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На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по капремонту дренажной канализации с дождеприемниками в здании Ледового дворца в Кондопоге.
Заказчиком выполнения работ выступает "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге".
Подрядчик должен выполнить работы по капитальному ремонту дренажной канализации с дождеприемниками в здании "Ледовый дворец/Спортивный комплекс", расположенном в Кондопоге по адресу: ул. Строительная, д. 2.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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