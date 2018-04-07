В Карелии в воскресенье воздух прогреется до +8 градусов

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Облачная с прояснениями погода ожидается 8 апреля в республике.
По данным карельских синоптиков, в большинстве районов небольшие, утром и днем местами умеренные осадки, ночью снег и мокрый снег, днем мокрый снег и дождь.
Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, на севере местами до 9 градусов мороза. Днем 3, 8 градусов тепла.
В Петрозаводске облачная погода с прояснениями. Утром и днем возможны небольшие осадки.
Ночью от 0 до -2 градусов, а днем потеплеет до +5, +7 градусов.
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