В Карелии в воскресенье воздух прогреется до +8 градусов

Облачная с прояснениями погода ожидается 8 апреля в республике.

По данным карельских синоптиков, в большинстве районов небольшие, утром и днем местами умеренные осадки, ночью снег и мокрый снег, днем мокрый снег и дождь.

Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, на севере местами до 9 градусов мороза. Днем 3, 8 градусов тепла.

В Петрозаводске облачная погода с прояснениями. Утром и днем возможны небольшие осадки.

Ночью от 0 до -2 градусов, а днем потеплеет до +5, +7 градусов.