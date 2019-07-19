В Карелии Вилле Хаапасало разыграет автомобиль среди рыбаков

Рыбаку, поймавшему самую крупную рыбу, подарят Chevrolet Niva, сообщили в управлении по туризму Карелии.

Всех любителей рыбалки и активного отдыха приглашают 2-4 августа в Сортавалу на Международный Фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры". Площадкой фестиваля станет территория туркомплекса "Пийпун Пиха" на берегу Ладожского озера.

Рыбаки будут соревноваться в трех номинациях, и призы будут поистине впечатляющими. На празднике пройдёт состязание по рыбной ловле в двух категориях: с берега и с лодки/катера.



Главный приз – Chevrolet Niva 4х4 – будет вручён за самую крупную по весу рыбу. В категории ловли рыбы на воде будут и другие отличные призы – катер, эхолот и лодка ПВХ.

Гостей и участников ждёт ярмарка мастеров, различные конкурсы, детская игровая площадка, мастер-классы и угощение. Традиционная часть праздника – выступления местных и приезжих творческих коллективов.



В этом году ведущий – артист Вилле Хаапасало (Финляндия).

Подробную информацию об участии в фестивале, список спонсоров и участников можно найти на сайте оргкомитета.