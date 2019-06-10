В Карелии виновник ДТП скрылся с места аварии

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В ДТП 9 июня пострадали два пассажира, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 20.40 в Кондопоге в районе дома № 2 по Петрозаводскому шоссе 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos совершил наезд на остановившийся на встречной полосе для совершения левого поворота автомобиль Lada.
От удара Chevrolet съехал в кювет, его водитель с места ДТП скрылся.
В результате ДТП травмы получили два пассажира автомобиля Chevrolet – 28-летняя девушка и 35-летний мужчина. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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