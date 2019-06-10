В Карелии виновник ДТП скрылся с места аварии

В ДТП 9 июня пострадали два пассажира, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.40 в Кондопоге в районе дома № 2 по Петрозаводскому шоссе 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos совершил наезд на остановившийся на встречной полосе для совершения левого поворота автомобиль Lada.



ГИБДД Карелии

От удара Chevrolet съехал в кювет, его водитель с места ДТП скрылся.

В результате ДТП травмы получили два пассажира автомобиля Chevrolet – 28-летняя девушка и 35-летний мужчина. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.