В Карелии власти готовы потратить полмиллиона рублей для участия в виртуальной выставке

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для оказания услуг по организации участия Карелии в онлайн-выставке "Знай Наше! Зима 20/21".

Заказчиком работ выступает Информационный туристский центр республики Карелия. На сайте госзакупок сообщается, что максимальная цена контракта составляет 500 тысяч рублей. Источником финансирования служат средства бюджетных учреждений.

Онлайн-выставка, участвовать в которой планирует карельская сторона, будет проходить на Интернет-портале "nashe.profi.travel" с 15 по 27 сентября.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".