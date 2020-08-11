890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчане предстанут перед судом за создание азартного заведения 1
11.08.2020 16:22
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
11.08.2020 15:08
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 07:15
"РКС-Петрозаводск" передали траву, скошенную в сквере "Аквамарин", в конный клуб 4
11.08.2020 16:53
Фирма в Петрозаводске попала в поле зрения Следкома 6
11.08.2020 18:40

В Карелии власти выделят 6 млн рублей на развитие культуры коренных народов

Новости. Экономика
11:56, 12 Августа 2020
фото: © Корпорация развития Республики Карелия
Загрузка...

Министерство национальной и региональной политики республики провело конкурс мероприятий по этнокультурному развитию коренных народов, фонд которого составил около шести миллионов рублей.

Победителями конкурса стали шесть районов, между которыми будет распределена общая сумма фонда.

Организаторы, получившие бюджетные деньги, намерены, в частности, благоустроить территорию вокруг знаменитой сосны Леннрота, создать брендбук Пряжинского района и организовать этнопарк в Прионежье.

Подробности о каждом из проектов - в тексте "Вестей Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-12 12:26:54
Поморы тоже являются коренным народом. Почему их не развиваете ? Устроили тут дискриминацию по национальному признаку.
zanoza
2020-08-12 12:12:28
Если сравнить с Пашкиной премией, то это просто издевательство. Вандализм и сложная криминальная обстановка в регионе-это итог повального безкультурия людей. Откуда взяться культуре если на её развитие практически не выделяются средства и нет государственных программ. Культуру рынок не может регулировать, как экономику,хотя , как показала практика, экономику тоже.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

11.08.2020 09:20
Обществоведение
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
Руководители четырех медучреждений республики прокомментировали ситуацию со своим увольнением.
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»