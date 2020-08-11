В Карелии власти выделят 6 млн рублей на развитие культуры коренных народов

Министерство национальной и региональной политики республики провело конкурс мероприятий по этнокультурному развитию коренных народов, фонд которого составил около шести миллионов рублей.

Победителями конкурса стали шесть районов, между которыми будет распределена общая сумма фонда.

Организаторы, получившие бюджетные деньги, намерены, в частности, благоустроить территорию вокруг знаменитой сосны Леннрота, создать брендбук Пряжинского района и организовать этнопарк в Прионежье.

Подробности о каждом из проектов - в тексте "Вестей Карелии".