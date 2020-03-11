В Карелии власти заявили о нехватке денег на открытие детского лагеря

Власти республики заявили о нехватке денег на открытие лагеря "Старт", в котором обнаружены нарушения.

Об этом заявила замминистра образования республики Наталья Волкова на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике в региональном парламенте.

Волкова сообщила, что загородный спортивно-оздоровительный лагерь "Старт", вероятно, не будет открыт для посещения детьми этим летом, поскольку у администрации Петрозаводска нет достаточных средств для приведения его в нормативное состояние.

"По "Старту" у нас очень много вопросов. Пока по данным администрации города, на выполнение предписаний, в том числе пожнадзора, и приведение этого лагеря в соответствующее состояние нужны достаточно большие суммы. Администрация там от 20 до 60 миллионов закладывает на проведение этих работ", - сказала Волкова, пояснив, что лагерь не планируется к открытию.

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