В Карелии водитель на внедорожнике нагло заехал в озеро, где купались дети (ВИДЕО)

В прицел камеры попал водитель на Сямозере, катающийся по воде среди отдыхающих.

Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT, разъезжающий по мелководью озера Сямозера среди отдыхающих, в том числе с детьми, запечатлела одна из подписчиц паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Выходные. Сямозеро. Красивейшее место. Отдыхающих море. Оно и понятно погода способствует. Много семей с детьми. И вот такое чудо разъезжает на своей машине по воде, где купаются дети», — прокомментировала свое видео женщина.

Подписчица добавила, что горе-водитель повел себя агрессивно и на замечания не среагировал, покинув место нарушения тем же способом.

«Когда увидел, что снимают, то полетели в наш адрес угрозы, извините не стала снимать далее. Даже после замечаний, делая вид что прав, уехал по воде таким же образом через всё побережье. Ужасно, что люди так относятся к своему краю. Я уже молчу об отношении к другим людям», — подытожила свой пост неравнодушная гражданка.