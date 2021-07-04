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В Карелии водитель на внедорожнике нагло заехал в озеро, где купались дети (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:34, 05 Июля 2021
фото: © кадр из видео

В прицел камеры попал водитель на Сямозере, катающийся по воде среди отдыхающих.

Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT, разъезжающий по мелководью озера Сямозера среди отдыхающих, в том числе с детьми, запечатлела одна из подписчиц паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Выходные. Сямозеро. Красивейшее место. Отдыхающих море. Оно и понятно погода способствует. Много семей с детьми. И вот такое чудо разъезжает на своей машине по воде, где купаются дети», — прокомментировала свое видео женщина.

Подписчица добавила, что горе-водитель повел себя агрессивно и на замечания не среагировал, покинув место нарушения тем же способом.

«Когда увидел, что снимают, то полетели в наш адрес угрозы, извините не стала снимать далее. Даже после замечаний, делая вид что прав, уехал по воде таким же образом через всё побережье. Ужасно, что люди так относятся к своему краю. Я уже молчу об отношении к другим людям», — подытожила свой пост неравнодушная гражданка.

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Комментарии

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Джокер
2021-07-05 17:52:07
Нормально,это "спасатель"!?
театральный критик
2021-07-05 16:45:50
Так это же внедорожник. Не по дорогам же ездить. А если там масквичи или питерцы на пляже визжали, так это не пляж, а береговая полоса. Да и вообще пофиг на них.
Гость
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