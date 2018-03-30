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Новости. Происшествия
10:52, 30 Марта 2018

В Карелии возбуждено уголовное дело против возможного вербовщика в террористические организации

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УФСБ России по Республике Карелия пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации, 1983 года рождения, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, мужчина осуществлял поиск и склонял жителей Республики Карелия к участию в деятельности международных террористических организаций.

В период с августа 2014 года по ноябрь 2017 года подозреваемый размещал в сети Интернет материалы экстремистского характера с призывами к вступлению в члены террористических организаций.

Следственным отделением УФСБ России по Республике Карелия в отношении указанного гражданина возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, и  публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

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