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В Карелии возобновляется диспансеризация

Новости. Общество
16:13, 23 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Диспансеризацию в учреждениях здравоохранения можно будет пройти в августе.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, с 1 августа диспансеризацию разрешат проводить в районах с относительно благоприятной эпидемиологической обстановкой — это Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лоухский и Питкярантский. В остальных районах ее возобновят с 17 августа.

Напомним, диспансериазция была приостановлена в апреле из-за угрозы распостранения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что работникам старше 40 лет дали выходной для диспансеризации.

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