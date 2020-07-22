В Карелии возобновляется диспансеризация

Диспансеризацию в учреждениях здравоохранения можно будет пройти в августе.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, с 1 августа диспансеризацию разрешат проводить в районах с относительно благоприятной эпидемиологической обстановкой — это Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лоухский и Питкярантский. В остальных районах ее возобновят с 17 августа.

Напомним, диспансериазция была приостановлена в апреле из-за угрозы распостранения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что работникам старше 40 лет дали выходной для диспансеризации.