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Работникам старше 40 лет дали выходной для диспансеризации

Новости. Общество
21:05, 21 Июля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о праве работника старше 40 лет на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации.

"Работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в проекте. Документ не распространяется на работающих пенсионеров, пишет "ТАСС".

Во втором чтении депутаты уточнили форму отчетности работников. Они обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

По мнению кабмина, реализация законопроекта обеспечит "повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни" за счет предупреждения заболеваний и их раннего выявления.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу. Применение закона будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни россиян, подчеркивал председатель нижней палаты.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров, которые были приостановлены из-за коронавируса.

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