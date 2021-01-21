В Карелии врачи борются за жизнь 10 крайне тяжелых больных коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 22 января, в стационарах находятся 683 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 552 - в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольных и 10 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее на ИВЛ находились 11 человек.

В ковид-центрах Карелии осталось 24,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Карелии коронавирус за сутки обнаружен у 275 человек, 2 пациента скончались.