В Карелии врачи продолжают спасать 8 крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 марта, в стационарах находятся 539 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 468 - в состоянии средней тяжести, 63 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции и пневмоний составляет 15,1 процентов. Сутками ранее этот показатель был на уровне 13,9 процентов.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 103 человек, одна женщина с ковидом умерла. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 41956 человек, скончался 331 пациент.