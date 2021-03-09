Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Учителям, врачам, пожарным, летчикам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию 1
09.03.2021 20:40
Власти Карелии выделили новгородцам почти 90 млн рублей 5
09.03.2021 13:28
Осторожно! Кишечная палочка: продающиеся в России блины оказались опасными 1
09.03.2021 19:40
Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам 14
09.03.2021 12:25
Огонь уничтожил дом в поселке Карелии – люди остались без жилья (ФОТО)
09.03.2021 12:00
Полицейские в Карелии спасли никому не нужную бабушку 1
09.03.2021 14:50
Готовится запуск поезда из Петрозаводска в Йоэнсуу 8
09.03.2021 12:29

В Карелии врачи продолжают спасать 8 крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

Новости. Общество
09:58, 10 Марта 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
Загрузка...

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 марта, в стационарах находятся 539 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 468 - в состоянии средней тяжести, 63 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции и пневмоний составляет 15,1 процентов. Сутками ранее этот показатель был на уровне 13,9 процентов.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 103 человек, одна женщина с ковидом умерла. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 41956 человек, скончался 331 пациент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-10 10:04:36
Россия вставала сколен, экономика перла как танк , население практически удвоилoсь, и вдруг коронавирус!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко
03.03.2021, 09:31
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Чтиво

09.03.2021 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
09.03.2021 12:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Политика конфиденциальности
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»