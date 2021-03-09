Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Самосвал протаранил легковушку в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.03.2021 13:23
Сегодня ночью в Петрозаводске временно прекратится телерадиовещание 2
09.03.2021 18:40
Готовится запуск поезда из Петрозаводска в Йоэнсуу 8
09.03.2021 12:29
Осторожно! Кишечная палочка: продающиеся в России блины оказались опасными 1
09.03.2021 19:40
Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам 14
09.03.2021 12:25
"Он сжег более 500 калорий": девушка уличила парня в измене по фитнес-часам
09.03.2021 23:30
Учителям, врачам, пожарным, летчикам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию 1
09.03.2021 20:40

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 331

Новости. Общество
09:24, 10 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Еще одна женщина скончалась от коронавирусной инфекции в Карелии.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончалась 63-летняя петрозаводчанка. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии умер от COVID-19 331 житель республики.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 103 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Число инфицированных выросло до 41956 человек.

За сутки выздоровели еще 136 человек. Всего выписанных по выздоровлению 38078 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6798,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2959,1 случая, по Северо-Западу – 5229,4.

Накануне в Карелии еще три человека умерли от COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко
03.03.2021, 09:31
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Чтиво

09.03.2021 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
09.03.2021 12:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Политика конфиденциальности
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»