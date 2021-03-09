Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 331

Еще одна женщина скончалась от коронавирусной инфекции в Карелии.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончалась 63-летняя петрозаводчанка. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии умер от COVID-19 331 житель республики.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 103 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Число инфицированных выросло до 41956 человек.

За сутки выздоровели еще 136 человек. Всего выписанных по выздоровлению 38078 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6798,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2959,1 случая, по Северо-Западу – 5229,4.

Накануне в Карелии еще три человека умерли от COVID-19.