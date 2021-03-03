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В Карелии врачи спасают 9 ковидных больных, которые не могут самостоятельно дышать

Новости. Общество
09:34, 04 Марта 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 4 марта, в стационарах находятся 538 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 468 - в состоянии средней тяжести, 61 тяжелобольной и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 102. Всего в республике за время пандемии инфицировано 41324 человека. Выздоровели – 37306. Умерли 316 пациентов.

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