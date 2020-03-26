В Карелии вводится запрет на посещение церквей из-за угрозы коронавируса

Запрет не распространяется на служителей и персонал храмов.

Власти Карелии ввели запрет на посещение гражданами церквей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такая мера предусмотрена распоряжением, которое подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Документом предусмотрен запрет на посещение гражданами посещение объектов (территорий) религиозных организаций. Однако республиканские власти сделали исключение для служителей и персонала храмов. Запрет действует до 5 апреля.