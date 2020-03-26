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В Карелии вводится запрет на посещение церквей из-за угрозы коронавируса

Новости. Общество
14:50, 27 Марта 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Запрет не распространяется на служителей и персонал храмов.

Власти Карелии ввели запрет на посещение гражданами церквей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такая мера предусмотрена распоряжением, которое подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Документом предусмотрен запрет на посещение гражданами посещение объектов (территорий) религиозных организаций. Однако республиканские власти сделали исключение для служителей и персонала храмов. Запрет действует до 5 апреля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-27 15:53:47
Нет воли большевиков навсегда закрыть эти богадельни.
Ткачев
2020-03-27 16:06:28
кир, Большевики никогда не закрывали церкви, это - во-первых.
Во-вторых, через сегодняшнее строительство 3 храмов в день, власть отмывает на этом огромные деньги.
кир
2020-03-27 16:20:50
Ткачев, на Соборной площади Петрозаводска закрыли а потом взорвали красоту неописуемую. :)
Сам местный или северянин?
Ткачев
2020-03-27 16:29:04
кир, Ага, а Кижи сожгли. Исакий с Казанским в Ленинграде на кирпичи разобрали. Хрень не неси. Если в "красоту" перестали ходить, а попы отказались налоги платить, а склад устраивать в центре города не комильфо, то что еще делать с пустующим помещением.
Ткачев
2020-03-27 15:53:24
Аплодирую, подбрасывая малахай.
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