В Карелии выберут лучшее фермерское хозяйство

Конкурс на лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по итогам работы за 2017 год объявили власти Карелии.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии объявило конкурс на звание "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство" по итогам работы за 2017 год.

Документы от глав крестьянских (фермерских) хозяйств ждут в министерстве (каб. 426) или почтовым отправлением по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8 в срок с 18 июля по 17 августа 2018 года.