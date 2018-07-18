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Новости. Экономика
08:20, 18 Июля 2018

В Карелии выберут лучшее фермерское хозяйство

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Конкурс на лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по итогам работы за 2017 год объявили власти Карелии.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии объявило конкурс на звание "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство" по итогам работы за 2017 год.

Документы от глав крестьянских (фермерских) хозяйств ждут в министерстве (каб. 426) или почтовым отправлением по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8 в срок с 18 июля по 17 августа 2018 года.

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