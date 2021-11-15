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В Карелии выпускница филфака и пиротехник победили в литературном конкурсе

Новости. Культура
18:40, 03 Декабря 2021
фото: Интернет-журнал «Лицей» и архив Александра Хаакана

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Маргарита Столярова и Александр Хаакана стали победителями литературного конкурса журнала «Север».

Маргарита Столярова из Петрозаводска стала лучшей в номинации «Поэзия», а Александр Хаакана из Сортавалы — в номинации «Проза». Об этом информирует паблик карельского правительства.

Сообщается, что Маргарита Столярова окончила филфак ПетрГУ, в 2010 году был издан сборник ее стихотворений «Прогулка». Александр Хаакана — офицер запаса, работает пиротехником (картины «Ржев», «Турист», сериалы «Великолепная пятерка», «Первый отдел» и др.).  В следующем году произведения лауреатов появятся на страницах журнала «Север».

Всего в ежегодном молодежном конкурсе «Северная звезда» участвовали более сотни человек не только из разных уголков России и ближнего зарубежья, но и с другого континента, заявили в правительстве.

 

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