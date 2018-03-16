В Карелии вырос экспорт продовольствия

Внешнеторговый оборот Карелии в 2017 году составил в текущих ценах 1,4 млрд долларов США и по сравнению с 2016г. увеличился на 48,7%, сообщает Карелиястат.

Объем экспорта составил 1,1 млрд (рост в 1,5 раза).

В 2017 году увеличились стоимостные объёмы экспорта по всем товарным группам. Экспортные поставки минеральных продуктов выросли в 2,1 раза, машиностроительной продукции – в 1,7 раза, продовольственных товаров – в 1,4 раза, древесины и изделий из неё – на 25,6%, целлюлозно-бумажных изделий – на 22,2%, продукции химического комплекса – на 15,3%, металлов и изделий из них – на 6,1%.

Как обстоят дела с импортом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".