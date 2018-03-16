В Карелии вырос экспорт продовольствия

По теме
Загрузка...
Внешнеторговый оборот Карелии в 2017 году составил в текущих ценах 1,4 млрд долларов США и по сравнению с 2016г. увеличился на 48,7%, сообщает Карелиястат.
Объем экспорта составил 1,1 млрд (рост в 1,5 раза).
В 2017 году увеличились стоимостные объёмы экспорта по всем товарным группам. Экспортные поставки минеральных продуктов выросли в 2,1 раза, машиностроительной продукции – в 1,7 раза, продовольственных товаров – в 1,4 раза, древесины и изделий из неё – на 25,6%, целлюлозно-бумажных изделий – на 22,2%, продукции химического комплекса – на 15,3%, металлов и изделий из них – на 6,1%.
Как обстоят дела с импортом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
09.03.2018, 08:35
14.03.2018, 16:54
14.03.2018, 11:01
15.03.2018, 12:26
11.03.2018, 12:45
Аналитика
15.03.2018 12:06
Политкухня
В ЦИК Карелии обсудили вопросы нарушения избирательного законодательства в соцсетях.
15.03.2018 11:06
14.03.2018 11:01
13.03.2018 12:06
13.03.2018 11:21
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
Новое
Сегодня 09:19
Комментарии