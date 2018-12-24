В Карелии вырос спрос на водителей, военнослужащих и врачей

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Работодатели обновили список вакансий с высокой зарплатой.
На интерактивном портале Управления труда и занятости Карелии обновился список вакансий.
Обособленное подразделение ООО "Группа компаний "Северный лес", ПУ ФСБ России по Республике Карелия, ООО "Ладвинский леспромхоз" приглашают на работу водителей (зарплата от 40 тысяч).
Открыты вакансии в районные пункты отбора на военную службу по контракту.
В больницы Карелии требуются врачи - зарплата от 40 тысяч рублей: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, диетологи, неврологи и другие.
С другими вакансиями можно ознакомиться на портале.
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