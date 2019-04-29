В Карелии выросла доля прибыльных сельхозпредприятий

Доля прибыльных сельхозпредприятий в Карелии выросла за последние 5 лет до 76,5% на фоне сокращения общего количества организаций отрасли.

Это следует из презентации итогов финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятий, подготовленной министерством сельского хозяйства Карелии к совещанию с руководителями компаний.

В 2014 году из 20 сельхозпредприятий, работавших в Карелии, 14 были прибыльными. В 2018 году общее число организаций в отрасли сократилось до 17, их них 13 сработали с прибылью, что составило 76,5%.

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