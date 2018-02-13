В Карелии выросла зарплата, которую предлагали соискателям в 2017 году

Средняя зарплата, которую предлагали предприятия и учреждения Карелии в 2017 году через службы занятости, составила 19,7 тысячи рублей.

Об этом говорится в "Докладе о реализованных мерах по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в Республике Карелия в 2017 году", подготовленном региональным управлением труда и занятости.

По подсчетам управления, средний уровень оплаты труда по заявленным вакансиям за год вырос на 6,5%.

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