В Карелии выросла зарплата, которую предлагали соискателям в 2017 году

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Средняя зарплата, которую предлагали предприятия и учреждения Карелии в 2017 году через службы занятости, составила 19,7 тысячи рублей.
Об этом говорится в "Докладе о реализованных мерах по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в Республике Карелия в 2017 году", подготовленном региональным управлением труда и занятости.
По подсчетам управления, средний уровень оплаты труда по заявленным вакансиям за год вырос на 6,5%.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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