12:05, 26 Августа 2019
В Карелии выросли инвестиции в гостиничный и туристический бизнес, но сократился объем услуг
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Глава Карелии Артур Парфенчиков на экономическом форуме рассказал о росте инвестиций в гостиничный и туристический бизнес на фоне сокращения объема услуг в этих отраслях в первом полугодии.
"У нас есть две очень важные положительные тенденции. Во-первых, у нас, если брать по среднегодовому формату исчисления, за последний год у нас увеличивается количество регистрируемых предприятий в малом и среднем бизнесе. Это ситуация, которая не характерна для других регионов нашей большой России… Второе – это рост инвестиций в малом и среднем бизнесе. Наряду с ростом количества предприятий мы видим впервые за многие годы рост инвестиций", - сказал Парфенчиков.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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