В Карелии выросли тарифы на грузоперевозки

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Тарифы на грузовые перевозки в Карелии в феврале 2018 года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем 2017 года, сообщает Карелиястат.
По сравнению с январем рост составил 0,1%.
Грузоперевозки автомобильным транспортом подорожали в феврале на 0,7% по сравнению с декабрем 2017 года и на 0,1% по отношению к январю 2018 года.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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