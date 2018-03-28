В Карелии выросли тарифы на грузоперевозки

Тарифы на грузовые перевозки в Карелии в феврале 2018 года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем 2017 года, сообщает Карелиястат.

По сравнению с январем рост составил 0,1%.

Грузоперевозки автомобильным транспортом подорожали в феврале на 0,7% по сравнению с декабрем 2017 года и на 0,1% по отношению к январю 2018 года.

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