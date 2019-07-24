В Карелии выросло число ИП

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Количество официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Карелии к1 июля достигло 16,5 тысяч человек – на 6,4% больше, чем годом ранее.
Число ИП больше всего выросло в таком виде деятельности, как производство кожи и изделий из кожи. Количество индивидуальных предпринимателей, работающих в этой сфере, увеличилось за год в 3 раза, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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