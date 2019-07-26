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Новости. Общество
15:48, 26 Июля 2019
фото: avito

В Карелии выставлен на продажу санаторий "Дворцы"

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Действующий санаторий "Двopцы", расположенный на территории курорта "Марциальные воды" выставлен на продажу.

Планируемая сделка предполагает продажу здания санатория  площадью 487,2 кв.м., aдминиcтpaтивнoго здания площадью 247,1 кв.м. и зeмeльного yчacтка плoщaдью 10560 кв.м., пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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