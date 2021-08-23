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В Карелии за минувшие сутки зафиксированы еще три смерти от коронавируса

Новости. Общество
09:30, 24 Августа 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Заболели за последний день 170 жителей республики, из них пятеро — в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 24 августа зарегистрированы три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 763 человека.

COVID-19 был выявлен у 174 жителей Карелии, из них 174 не были привиты. Заболели 170 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов, пятеро больных — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходит лечение 561 больной коронавирусом, из них 6 крайне тяжелых (на ИВЛ).

Общее число инфицированных составляет 59974 человека.

За сутки выздоровели еще 186 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 56498 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-08-24 10:04:28
Посмотрите на губера и его едро - кандидатов . Никто не носит маски на массовых мероприятиях. Они культивируют безответственность и безалаберность . В итоге ..вот такие сводки . ((
Кеша
2021-08-24 10:10:07
Off, копирует начальников с масквы , не иначе .
Гость
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