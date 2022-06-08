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В Карелии за пять месяцев изъято более 11 килограммов наркотиков и психотропных веществ

Новости. Общество
18:31, 28 Июня 2022
фото: © iStock

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Заседание Государственного антинаркотического комитета прошло в МВД России под председательством Владимира Колокольцева, сообщили в ведомстве Карелии.

Участники заседания обсудили реализацию молодёжной политики в части выработки антинаркотической идеологии. Министр отметил, что эта задача многоплановая и требует скоординированных долгосрочных мер со стороны всех заинтересованных федеральных органов.


глава МВД России Владимир Колокольцев

«В прошлом году МВД совместно с другими ведомствами проведено около 400 тысяч мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к наркотикам. Развиваются новые формы профилактической деятельности, включая онлайн-конференции и вебинары с учащимися», отметил Владимир Колокольцев.

Председатель ГАК подчеркнул, что значительный потенциал имеет информационная система «Молодёжь России». Её пользователи – именно та целевая аудитория, с которой можно и нужно работать. Около двух недель назад на данном портале создан «Банк антинаркотических ресурсов».

«Напомню, задача по внедрению такого продукта ставилась на предыдущем заседании Комитета. Теперь важно наполнить его контентом, который будет интересен молодым людям и станет существенным подспорьем для специалистов», – сказал глава МВД России.

Эффективное продвижение антинаркотической идеологии невозможно без творческого, неформального подхода. Здесь крайне востребован опыт регионов. Например, в ряде субъектов успешно зарекомендовали себя так называемые школы волонтёрства. В них реализуются программы подготовки учащихся и студентов для последующей профилактической работы со сверстниками.

«Комплексные меры приносят свой результат. За последние годы доля молодёжи среди совершивших общеуголовные и наркопреступления в целом стабильно сокращается», – констатировал глава ведомства.

Ещё одной темой мероприятия стала организация работы по сокращению уровня отравлений и смертности от потребления наркотических средств. Владимир Колокольцев сделал акцент на необходимости устранять сам источник опасности, наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещённых веществ.

«Многое делается и с точки зрения упреждающих мер. В частности, совершенствуются методы профилактики, диагностики и лечения больных наркоманией, функционируют механизмы раннего выявления наркозависимых, развивается наркологическая служба, расширяется система медицинской реабилитации», – добавил министр.

Государственный антинаркотический комитет проанализировал итоги мониторинга наркоситуации в стране. Председатель напомнил, что в условиях ковидных ограничений отмечалось расширение внутреннего производства наркотических средств, а по мере их отмены – процесс восстановления маршрутов поставок наркотиков в Россию.

«В прошлом году объём изъятых прекурсоров увеличился в 6,5 раза, а запрещённых веществ – более чем в полтора раза. Пресечено на 40% больше фактов контрабанды», – заявил глава МВД России.

В МВД Карелии отметили, что за 5 месяцев в республике выявлено 225 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято свыше 11 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

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