В Карелии за сутки 170 человек излечились от коронавируса

Общее число выздоровевших коронавирусных больных составило в Карелии 55072 человека, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 16 августа зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 750 человек.

COVID-19 был выявлен у 161 жителя Карелии, из них 159 не были привиты. Заболели 153 человека, в состоянии средней тяжести находятся 29 пациентов, двое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 501 больной коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 58617 человек.

За сутки выздоровели еще 170 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 55072 человека.