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В Карелии за сутки число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

Новости. Общество
09:01, 12 Июля 2020
фото: Pixabay
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Как сообщили в региональном Оперштабе по коронавирусу, за сутки подтверждено 15 новых случаев заболевания, выздоровело 24 человека.

Как сообщили в Оперативном штабе, 15 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 10 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, село Толвуя -1), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Кварцитный), в Кондопожском районе – 1 человек (деревня Готнаволок).

Еще 24 человека выздоровели: в Петрозаводске - 2, в Прионежском районе - 2, в Муезерском районе - 15, в Пряжинском районе – 1.

Также выписаны еще 4 строителя Белопорожской ГЭС.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 282,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 491 случай, по Северо-Западу – 461,6.

Напомним, что накануне в республике был зарегистрирован десятый летальный случай у пациента с COVID-19. 

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