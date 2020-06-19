В Карелии за сутки коронавирус подтвердили у 6 детей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в республике.

Как рассказал Артур Парфенчиков, за сутки в Карелии подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе, у 6 детей. Всего в Карелии коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 101 ребенка.

По состоянию на 20 июня в республике подтверждённый диагноз COVID-19 имеют 991 человек.

Подавляющее большинство новых случаев связано с контактами с ковид-положительными, 16 зарегистрированы в Петрозаводске, 3 – в Прионежском районе (в Томицы-1, СНТ "Мастерок" в поселке Шуя и в поселке Ладва), 3 - в Муезерском районе (2 – в райцентре и 1 - в поселке Реболы), 2 - в Сегежском районе (в самой Сегеже и в Надвоицах), 1 - в поселке Пиндуши Медвежьегорского района и 1 – в Кондопоге.

Также коронавирус подтвердился еще у 5 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС, находившихся на обсервации.

Между тем, увеличивается и количество выздоровевших – их уже больше 400 человек.

По информации Артура Парфенчикова, 409 человек выписаны (+22 человека за сутки: 8 петрозаводчан, 7 рабочих Белопорожской ГЭС, 2 жителя Прионежского района и по одному – в поселке Лоухи, городе Лахденпохья, Сегежском, Муезерском и Кондопожском районах).

Всего проведено 64604 исследования (+1544 за сутки), 2012 человек находятся на самокарантине (за сутки их количество сократилось на 213 человек), 78 человек находятся в местах обсервации.

Напомним, что прирост зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии выше общероссийского.