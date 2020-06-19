890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Лесничие в Карелии встали на пути у десятков водителей
19.06.2020 18:00
Житель Карелии зарезал бывшую жену и покалечил двух собутыльников 5
19.06.2020 16:34
Петрозаводчанка осталась без денег из-за желания получить кредитную карту
19.06.2020 17:20
Глава Сортавалы: "Я не могу это расценить иначе как попытку захвата власти" 4
19.06.2020 16:26
Работу "маршруток" в Петрозаводске могут запретить за нарушение антивирусных требований 13
19.06.2020 14:02
Заключенные в колониях Карелии попрощались со школьной жизнью и получили аттестаты (ФОТО)
19.06.2020 17:40

В Карелии за сутки коронавирус подтвердили у 6 детей

Новости. Общество
11:58, 20 Июня 2020
фото: Минздрав Карелии
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в республике.

Как рассказал Артур Парфенчиков, за сутки в Карелии подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе, у 6 детей. Всего в Карелии коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 101 ребенка. 

По состоянию на 20 июня в республике подтверждённый диагноз COVID-19 имеют 991 человек.

Подавляющее большинство новых случаев связано с контактами с ковид-положительными, 16 зарегистрированы в Петрозаводске, 3 – в Прионежском районе (в Томицы-1, СНТ "Мастерок" в поселке Шуя и в поселке Ладва), 3 - в Муезерском районе (2 – в райцентре и 1 - в поселке Реболы), 2 - в Сегежском районе (в самой Сегеже и в Надвоицах), 1 - в поселке Пиндуши Медвежьегорского района и 1 – в Кондопоге.

Также коронавирус подтвердился еще у 5 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС, находившихся на обсервации.

Между тем, увеличивается и количество выздоровевших – их уже больше 400 человек.

По информации Артура Парфенчикова, 409 человек выписаны (+22 человека за сутки: 8 петрозаводчан, 7 рабочих Белопорожской ГЭС, 2 жителя Прионежского района и по одному – в поселке Лоухи, городе Лахденпохья, Сегежском, Муезерском и Кондопожском районах).

Всего проведено 64604 исследования (+1544 за сутки), 2012 человек находятся на самокарантине (за сутки их количество сократилось на 213 человек), 78 человек находятся в местах обсервации.

Напомним, что прирост зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии выше общероссийского.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-06-20 12:58:03
Последний абзац описывает грамотность решений местной власти. Было в 5 раз меньше и вот!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 16
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»