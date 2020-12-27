В Карелии задержан подозреваемый в терроризме гражданин Узбекистана

Сотрудники ФСБ Карелии возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, находящегося на территории Карелии, его подозревают в содействии террористам.

По информации пресс-службы ФСБ Карелии, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о причастности указанного лица к содействию террористической деятельности в форме финансирования терроризма, а именно международной террористической организации "ИГ" (Исламское государство). Данная организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.