В Карелии зафиксирован высокий индекс производительности труда

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Индекс производительности труда в Карелии в течение нескольких лет держался на уровне, превышающем общероссийский показатель.
Об этом говорят данные Карелияста за 2014-2017 года. Более поздней статистики пока нет.
В Карелии в 2014 году индекс составил 102,1% к предыдущему году, а в России – 100,7%. В 2015 году в Карелии этот показатель продолжал расти и достиг 103,3%, а целом по стране, напротив, снизился до 98,9%. В 2017 году в Карелии индекс составил 103,4%, в России – 101,9%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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