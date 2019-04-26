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Новости. Экономика
10:15, 26 Апреля 2019
фото: © Фотохроника ИТАР-ТАСС

В Карелии зафиксирован высокий индекс производительности труда

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Индекс производительности труда в Карелии в течение нескольких лет держался на уровне, превышающем общероссийский показатель.

Об  этом говорят данные Карелияста за 2014-2017 года. Более поздней статистики пока нет.

В Карелии в 2014 году индекс составил 102,1% к предыдущему году, а в России – 100,7%. В 2015 году в Карелии этот показатель продолжал расти и достиг 103,3%, а целом по стране, напротив, снизился до 98,9%. В 2017 году в Карелии индекс составил 103,4%, в России – 101,9%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2019-04-26 11:49:22
Индекс высокий , только труда нет , почти всё производство загнулось :)
Беня
2019-04-26 10:50:04
Вот жеж блин! Дорогие россияне опять выезжают на горбу бедных карельцев :) :) :)
Гость
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