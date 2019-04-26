В Карелии зафиксирован высокий индекс производительности труда

Индекс производительности труда в Карелии в течение нескольких лет держался на уровне, превышающем общероссийский показатель.

Об этом говорят данные Карелияста за 2014-2017 года. Более поздней статистики пока нет.

В Карелии в 2014 году индекс составил 102,1% к предыдущему году, а в России – 100,7%. В 2015 году в Карелии этот показатель продолжал расти и достиг 103,3%, а целом по стране, напротив, снизился до 98,9%. В 2017 году в Карелии индекс составил 103,4%, в России – 101,9%.

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