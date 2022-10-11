В Карелии заключенные презентовали аксессуары для бань и саун

В Сегеже сотрудники исправительной колонии №7 организовали праздничную ярмарку, сообщили в УФСИН Карелии.
В Сегежском районном центре культуры и досуга сотрудники исправительной колонии №7 организовали праздничную ярмарку, на которой для жителей и гостей региона был представлен ассортимент продукции, выпускаемой производственным сектором учреждения.
Это аксессуары для бань и саун, мебель для спален, столовых, гостиных, детских, а также изделия легкой промышленности и сувениры.
Особым спросом пользовались стулья, табуреты, декоративные предметы интерьера – подставки для телефонов и фоторамки.
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