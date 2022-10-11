В Карелии заключенные презентовали аксессуары для бань и саун

В Сегеже сотрудники исправительной колонии №7 организовали праздничную ярмарку, сообщили в УФСИН Карелии.

В Сегежском районном центре культуры и досуга сотрудники исправительной колонии №7 организовали праздничную ярмарку, на которой для жителей и гостей региона был представлен ассортимент продукции, выпускаемой производственным сектором учреждения.



Это аксессуары для бань и саун, мебель для спален, столовых, гостиных, детских, а также изделия легкой промышленности и сувениры.





Особым спросом пользовались стулья, табуреты, декоративные предметы интерьера – подставки для телефонов и фоторамки.