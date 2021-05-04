В Карелии заключенные приняли участие в весенней спартакиаде

Весенняя спартакиада прошла в карельской исправительной колонии №9.

В рамках спартакиады в ИК №9 состоялись турниры по футболу, волейболу и шахматам. Об этом информирует УФСИН.

"Осужденные с большим энтузиазмом участвовали в спартакиаде, каждый хотел быть лучшим в той или иной спортивной дисциплине. Спортсмены проявили волю к победе и сплоченный командный дух. По итогам соревнований участники награждены грамотами", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов.