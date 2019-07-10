В Карелии заключенные сыграли в шахматы

Турнир по шахматам прошел в исправительной колонии №7, сообщили в УФСИН по Карелии.

Доброй традицией стало проведение шахматного турнира среди осужденных в ИК-7.

Поддерживая шахматные традиции учреждения, в библиотеке колонии состоялся турнир, участие в котором приняли многие осужденные.

По итогам турнира первое место заняли осужденные отряда №3. Второе место – у отряда №2, третье место досталось осужденным отряда №7.

По словам осужденных, принимавших участие в данном мероприятии, соревнования подарили им массу положительных эмоций.