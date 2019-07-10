В Карелии заключенные сыграли в шахматы

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Турнир по шахматам прошел в исправительной колонии №7, сообщили в УФСИН по Карелии.
Доброй традицией стало проведение шахматного турнира среди осужденных в ИК-7.
Поддерживая шахматные традиции учреждения, в библиотеке колонии состоялся турнир, участие в котором приняли многие осужденные.
По итогам турнира первое место заняли осужденные отряда №3. Второе место – у отряда №2, третье место досталось осужденным отряда №7.
По словам осужденных, принимавших участие в данном мероприятии, соревнования подарили им массу положительных эмоций.
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