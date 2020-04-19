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В Карелии заключенных на Пасху накормили куличами (ФОТО)

Новости. Общество
13:08, 20 Апреля 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В учреждениях было разработано специальное праздничное меню, сообщили в УФСИН по Карелии.

В рамках подготовки к празднику, осужденные исправительных колоний участвовали в первом этапе конкурса на лучшее изготовление пасхального кулича.

В сам праздник Пасхи заключенные не остались без куличей.

В учреждениях было разработано специальное праздничное меню, также в рацион питания были включены куличи и пасхальные яйца.

Осужденных во всех исправительных учреждениях со светлой пасхой поздравил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Напомним, ночная пасхальная служба в главном храме Карелии прошла без прихожан под присмотром полиции.

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