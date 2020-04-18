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Ночная пасхальная служба в главном храме Карелии прошла без прихожан под присмотром полиции (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
10:49, 19 Апреля 2020
фото: Николай Смирнов/"Столица на Онего"
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Пришедших на пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Александра Невского в Петрозаводске отправили домой.

В ночь с 18 на 19 апреля в главном храме Карелии прошла пасхальная литургия. Около двух десятков петрозаводчан пытались попасть на божественное богослужение, но сотрудники МВД их не пропустили.

По словам полицейских, в честь праздника они не хотели никого штрафовать, пришедших без разрешения просто разворачивали домой. Только два петрозаводчанина пытались оказать сопротивление и пройти на службу вместе со служащими храма и теми, кому было разрешено участвовать в торжественном мероприятии. Один из мужчин, прорвавшись на территорию собора, был сразу выведен за ворота храма. Второго пришлось усмирять священнику и казаку, которые вышли из собора для беседы с непокорным прихожанином.

В результате в Кафедральном соборе Александра Невского было почти пусто, а снаружи территорию патрулировала полиция.

Ранее глава Карелии выразил признательность верующим, кто в праздничную ночь остался дома из-за коронавируса.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Fit G
2020-04-19 11:32:44
Беззубая власть. Вам фуражки сбивают, а вы посоплям дать не можете и объяснить этому правоверному, что он не прав.
Гость
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