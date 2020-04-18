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Глава Карелии поздравил православных христиан с Пасхой

Новости. Общество
08:07, 19 Апреля 2020
фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова
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Артур Парфенчиков выразил признательность верующим, кто в эту праздничную ночь остался дома из-за коронавируса.

"Всех православных верующих Республики Карелия поздравляю со Светлой Пасхой! – написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте". - Пусть этот праздник наполнит ваши сердца добром, светом и надеждой.

Я глубоко признателен всем прихожанам, кто в эту праздничную ночь вопреки традиции остался дома. Я понимаю, для многих из вас это было непростое решение. Спасибо вам!"

Глава Карелии пожелал православным христианам, отмечающих Светлое Христово Воскресение, крепкого здоровья, мира и любви в каждом доме.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в республике действует запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе богослужений.

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Комментарии

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Grek
2020-04-19 09:17:32
Читать в Столице уже нечего , Парфенчиков и короновирус , при чём каждый день . Достали оба .
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