Глава Карелии поздравил православных христиан с Пасхой

Артур Парфенчиков выразил признательность верующим, кто в эту праздничную ночь остался дома из-за коронавируса.

"Всех православных верующих Республики Карелия поздравляю со Светлой Пасхой! – написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте". - Пусть этот праздник наполнит ваши сердца добром, светом и надеждой.

Я глубоко признателен всем прихожанам, кто в эту праздничную ночь вопреки традиции остался дома. Я понимаю, для многих из вас это было непростое решение. Спасибо вам!"

Глава Карелии пожелал православным христианам, отмечающих Светлое Христово Воскресение, крепкого здоровья, мира и любви в каждом доме.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в республике действует запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе богослужений.