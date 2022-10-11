В Карелии заключенным мусульманам рассказали, как молиться в колонии

Представители общины мусульман Карелии посетили ИК-9 в Петрозаводске.

Заместитель муфтия Карелии имам Махмудов Зокиржон и председатель Общины мусульман республики имам Абдуль Азиз провели встречу с осужденными иправительной колонии №9, сообщили в УФСИН по региону.

«Гости пообщались с присутствующими о важности следования канонам Корана и недопустимости проявления интолерантности, дали преступившим закон гражданам подробные разъяснения по правилам поведения верующих в условиях режимных требований. Кроме того, осужденные смогли индивидуально побеседовать со священнослужителями и получить ответы на интересующие их вопросы, а также рекомендации религиозного характера», - говорится в сообщении ведомства.

Руководство колонии отметило, что подобные встречи благотворно влияют на духовно-нравственное и психологическое состояние законченных.

Ранее заключенные в Карелии помолились за основателя Ионо-Яшезерского монастыря.