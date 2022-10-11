В Карелии заключенным мусульманам рассказали, как молиться в колонии

Представители общины мусульман Карелии посетили ИК-9 в Петрозаводске.
Заместитель муфтия Карелии имам Махмудов Зокиржон и председатель Общины мусульман республики имам Абдуль Азиз провели встречу с осужденными иправительной колонии №9, сообщили в УФСИН по региону.
«Гости пообщались с присутствующими о важности следования канонам Корана и недопустимости проявления интолерантности, дали преступившим закон гражданам подробные разъяснения по правилам поведения верующих в условиях режимных требований. Кроме того, осужденные смогли индивидуально побеседовать со священнослужителями и получить ответы на интересующие их вопросы, а также рекомендации религиозного характера», - говорится в сообщении ведомства.
Руководство колонии отметило, что подобные встречи благотворно влияют на духовно-нравственное и психологическое состояние законченных.
Ранее заключенные в Карелии помолились за основателя Ионо-Яшезерского монастыря.
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