Заключенные в Карелии помолились за основателя Ионо-Яшезерского монастыря

В храме при исправительной колонии №9 почтили память Ионы Яшезерского.

Прихожане Русской православной церкви 5 октября ежегодно отмечают День памяти преподобного Ионы Яшезерского, уроженца селения Шокша, основателя Ионо-Яшезерского монастыря, возведенного в Прионежском районе в 1562 году. Об этом сообщили в УФСИН Карелии

«В престольный день помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и протоиерей Андрей Мазаев провели божественную литургию в храме Ионы Яшезерского при исправительной колонии № 9, который был основан более 20 лет назад. В праздничной службе приняли участие порядка 30 осужденных», — говорится в сообщении ведомства.

Во время проповеди священнослужители поздравили прихожан с православным праздником, напомнили о важности молитвенного прошения о помощи в исправлении жизни и утверждения добродетели.

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