В Карелии запустили движение по важной дорожной переправе в Сегежском районе

Артур Парфенчиков назвал мост крайне важным участком дороги «Кола» — Надвоицы — Сегежа.

В Карелии запустили движение по Майгубскому мосту, сообщили в пресс-службе главы республики.



По словам Артура Парфенчикова, это крайне важный участок дороги «Кола» — Надвоицы — Сегежа не только для жителей, но и для Надвоицкого алюминиевого завода.

«Чтобы минимизировать неудобства, постарались выполнить работы в короткие сроки — новый мост построили за полтора года!», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что была проделана важная и очень непростая работа, которая шла в любую погоду — боролись с течением, с грунтами.

«Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, конструкторов от лица жителей Сегежского района и от себя лично. Это даже не реконструкция, а совершенно новый современный и надежный мост, который стал намного шире и безопаснее. Более того, работы удалось завершить раньше срока, — заявил Артур Парфенчиков.



Руководитель региона поблагодарил компанию «ЭКСПРЕСССТРОЙ» за качественную работу и вручил награды сотрудникам. «Они отлично реализовали технически сложный проект», — добавил глава.

«Кроме Ондского и Майгубского мостов, мы отремонтировали более 30 км трассы. Сделать это удалось, в том числе благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — написал Артур Парфенчиков.